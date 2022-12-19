Об этом написал Святослав Журовский, ранее создавший карту электроснабжения Тернополя. Он отметил, что свет в доме не выключали из-за того, что рядом работает пекарня.

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"Дом на переулке Кирпичный 1-д был подключен к хорошей линии (что и пекарня), на которой всегда было светло. Жители соседних домов написали коллективные жалобы в электросети и теперь все сидят вместе без света. Вот настоящая победа!", – отметил Журовский.

Почему у соседей есть свет

Поставщик электроэнергии Yasno объяснил, что причина наличия или отсутствия света в линиях электропередач. Указали, что в домах (или даже подъездах) может быть несколько линий электросетей. Следовательно, дома принадлежат к разным группам и имеют разные графики отключения света.



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