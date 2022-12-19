Это подчеркивают в Укрэнерго. Так что ночная атака дронами-камикадзе стала причиной введения как экстренного, так и аварийного отключения света.

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Этой ночью зафиксировали несколько попаданий

Как отмечают в Укрэнерго, подразделения ГСЧП занимаются ликвидацией последствий обстрела объектов энергетической инфраструктуры. Известно, что в эту ночь зафиксировали несколько попаданий.

Там, где это сейчас возможно, ремонтные бригады уже оценивают объем повреждений и начинают ремонтно-аварийные работы,

– отмечают в компании.

Где самая сложная ситуация

По данным Укрэнерго, самая сложная сейчас ситуация в центральном, восточном и днепровском регионах. В результате атак аварийные графики отключения света пришлось ввести в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях, а также в Киеве.

В приоритете заживление объектов критической инфраструктуры. Что касается подачи электроснабжения бытовым потребителям, то она требует определенного времени.

По данным компании, энергетики держат ситуацию под контролем. В системе сохраняется стабильная частота 50 Гц. Кроме того она синхронно работает с европейской континентальной сетью.

Какая ситуация в Киевской области