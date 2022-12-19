На цьому наголошують в Укренерго. Тож нічна атака дронами-камікадзе стала причиною запровадження як екстреного, так і аварійного відключення світла.
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Цієї ночі зафіксували кілька влучань
Як зазначають в Укренерго, підрозділи ДСНС займаються ліквідацією наслідків обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури. Відомо, що цієї ночі зафіксували кілька влучань.
Там, де це зараз можливо, ремонтні бригади вже оцінюють обсяг пошкоджень та розпочинають ремонтно-аварійні роботи,
– наголошують у компанії.
Де найскладніша ситуація
За даними Укренерго, найскладніша зараз ситуація у центральному, східному, а також дніпровському регіонах. Внаслідок атак аварійні графіки відключення світла довелося запровадити у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях, а також у Києві.
У пріоритеті заживлення об'єктів критичної інфраструктури. Щодо подачі електропостачання побутовим споживачам, то вона потребує певного часу.
За даними компанії, енергетики тримають ситуацію під контролем. У системі зберігається стабільна частота 50 Гц. Крім того, вона синхронно працює з європейською континентальною мережею.
Яка ситуація на Київщині
- Нагадаємо, що цієї ночі ворог здійснив масовану атаку дронами по Києву й області. Відомо, що 23 іранські безпілотники летіли на столицю, 18 з яких вдалося збити силам ППО. На щастя, цього разу минулося без жертв. Водночас відомо, що уламки дронів падали у Солом'янському, Святошинському та Шевченківському районах столиці.
- Глава ОВА Олексій Кулеба під час телемарафону зазначив, після нічних ударів три райони області залишилися без світла. Мовиться про Обухівський, Вишгородський, а також Бучанський.
- Але і це ще не все. Високопосадовець попередив, що можуть бути також проблеми зі зв'язком. Й оскільки у столиці відбуваються аварійні відключення світла, то мешканців закликають користуватися "Пунктами незламності". Туди можна прийти, щоб зігрітися та зарядити свої пристрої.