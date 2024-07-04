Инцидент произошел еще в марте 2024 года. Мужчина нанес представителю ТЦК несколько ударов по голове.

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Между военным и пассажиром возник словесный конфликт

Происшествие произошло на мобильном блокпосту Ивано-Франковска.

"Военнослужащий, выполняя свои служебные обязанности, как работник ТЦК и СП, после остановки маршрутного автобуса с целью оповещения военнообязанных граждан о мобилизационных мероприятиях во время военного положения зашел внутрь автобуса", – написали в прокуратуре.

А дальше между ним и одним из пассажиров возник словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил военнослужащего по голове. У последнего зафиксировали телесные повреждения средней степени тяжести.

Сейчас прокуроры направили обвинительный акт в отношении 56-летнего жителя Надворнянского района в суд. Дело против него возбуждено за нанесение телесных повреждений должностному лицу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы от 3 до 5 лет.