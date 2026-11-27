В Бурштыне прогремели взрывы. Об этом сообщают местные СМИ.

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Что известно об атаке?

В 12.51 для Ивано-Франковского района объявили воздушную тревогу. Регион находился под дроновой угрозой.

Сообщалось о движении реактивного БПЛА. В частности, мониторы писали о "Герани" в направлении Бурштынской ТЭС.

В 13:14 в районе Бурштына прогремели взрывы. Уже через несколько минут дали отбой воздушной тревоги.

Призываем вас позаботиться о своей безопасности в случае объявления угрозы для вашего региона. Следить за движением российских воздушных целей вы можете в хронологии 24 канала.

Официальной информации о возможных последствиях атаки по состоянию на момент публикации нет. В случае, если власти уведомят об этом, мы обязательно обновим материал.

Напомним, в ночь на 27 ноября российские войска нанесли удары по девяти областям Украины. В результате атак повреждения получили объекты железнодорожной и энергетической инфраструктуры, гражданские предприятия и жилые дома. Известно об одном погибшем и по меньшей мере шести пострадавших.