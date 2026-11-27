У Бурштині прогриміли вибухи. Про це пишуть місцеві медіа.

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Що відомо про атаку?

О 12:51 для Івано-Франківського району оголосили повітряну тривогу. Регіон був під дроновою загрозою.

Повідомлялося про рух реактивного БпЛА. Зокрема, монітори писали про "Герань" в напрямку Бурштинської ТЕС.

О 13:14 в районі Бурштина прогриміли вибухи. Уже за кілька хвилин дали відбій повітряної тривоги.