Об этом сообщило Суспильне.

Что известно о взрывах?

Воздушная тревога желтого уровня была объявлена ​​в разных районах Ивано-Франковской области с 16.43.

Около 17:08 взрыв услышали жители Коломыи. Вероятно, они могли быть связаны с атакой российских беспилотников, ведь воздушные силы ВСУ неоднократно предупреждали об угрозе реактивных дронов для западных областей страны.

Об угрозе удара реактивных БПЛА сообщала и Ивано-Франковская ОВА.

В настоящее время местные власти не информировали о возможных последствиях атаки на регион. В воздушном пространстве Украины остаются вражеские дроны, так что в случае объявления воздушной тревоги в вашем районе следует как можно быстрее пройти к укрытию и находиться там до отбоя угрозы.

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Серия взрывов несколько часов прозвучала также в Ровно. В результате российской атаки в городе поврежден лицей.

До этого реактивные БПЛА атаковали Волынь. В Маневичах под ударом было предприятие, возникала угроза утечки аммиака. Превышение уровня опасных веществ вне завода не выявили. К сожалению, в результате атаки на область есть один погибший и раненые.