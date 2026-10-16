Про це повідомило Суспільне.

Що відомо про вибухи?

Повітряна тривога жовтого рівня була оголошена у різних районах Івано-Франківської області з 16:43.

Близько 17:08 вибух почули жителі Коломиї. Ймовірно, вони могли бути пов'язані з атакою російських безпілотників, адже Повітряні сили ЗСУ неодноразово попереджали про загрозу реактивних дронів для західних областей країни.

Про загрозу удару реактивних БпЛА повідомляла й Івано-Франківська ОВА.

Наразі місцева влада не інформувала про можливі наслідки атаки на регіон. У повітряному просторі України залишаються ворожі дрони, тож у разі оголошення повітряної тривоги у вашому районі варто якнайшвидше пройти до укриття і перебувати там до відбою загрози.

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Серія вибухів упродовж кількох годин пролунала також у Рівному. Внаслідок російської атаки у місті пошкоджено ліцей.

До цього реактивні БпЛА атакували Волинь. У Маневичах під ударом було підприємство, виникала загроза витоку аміаку. Перевищення рівня небезпечних речовин за межами заводу не виявили. На жаль, внаслідок атаки на область є один загиблий та поранені.