В разрушенном россиянами доме в Изюме уцелело пианино: щемящие кадры

Оккупанты, обстреливая Изюм Харьковской области, разрушили дом на улице Первомайской. Однако там чудом уцелело пианино.

Российские войска уничтожили это здание еще 9 марта 2022 года. Сначала его обстреливали из танков, а затем вражеский самолет сбросил бомбы.

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Погибли полсотни человек

В пятиэтажке полностью обрушились 2 центральных подъезда. Это место называют братской могилой, потому что под завалами погибли более 50 человек.

Из дома в марте еще несколько дней слышались крики о помощи. Однако разобрать руины никто не мог, потому что россияне даже не думали прекращать обстрелы.

Разрушенный дом в Изюме и уцелевшее пианино / Фото Мемориал.ua:

Искусство – вечное

Несмотря на страшные разрушения, в квартире на 5 этаже, принадлежавшей музыкантке Наталье, уцелело пианино "Украина". Женщина еще раньше успела эвакуироваться из Изюма. Уцелевший житель дома Сергей Штанько удивляется, ведь плиты осыпались, а пианино стоит.

Наверное, искусство вечно. Там Наталья жила, она хорошо играла. Работала в музыкальной школе,

– говорит Штанько.

Кстати, история очень символична. Название пианино говорит само за себя.