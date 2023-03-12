В митингах приняли участие сотни тысяч человек. Рекордное количество израильтян вышло на улицы в Хайфе, а еще около 200 тысяч присоединились в Тель-Авиве.
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Почему люди массово протестуют
Митинги продолжаются уже 10 дней и проводят против намерений правительства радикально изменить судебную систему.
Правительство Израиля планирует оказать существенное влияние на процесс отбора судей и ограничить право Верховного суда принимать решения, противоречащие воле исполнительной и законодательной ветвей власти.
Масштабные протесты в Израиле / Фото Haaretz
Оппозиция убеждает, что эта реформа ослабит демократию в стране, но новоизбранное правительство считает, что действует в интересах избирателей. Так или иначе, протесты продолжаются и люди требуют сохранения независимости судебной системы и защиты демократических ценностей.
Жуткая стрельба в Израиле: коротко
- 9 марта около 21:00 в Израиле в центре Свидетелей Иеговы произошла стрельба.
- Как рассказывает немецкое издание Bild, погибли семь человек. Вскоре правоохранители предоставили актуальные данные. Согласно им, погибших уже восемь. Что касается раненых, то их, предварительно, тоже восемь.
- Впоследствии также стало известно, что стрельбу устроил бывший член организации. Журналисты отмечают, что он не был в списке экстремистов, а также не испытывал ранее проблем с законом. Впрочем, пока неизвестно, что стало мотивом для массового убийства.
- По данным правоохранителей, нападающий действовал один. Вероятно, он уже мертв. Правда, совершенно непонятно, есть ли он среди обнаруженных погибших в центре.