На самом деле заявление было искривлено, неправильно истолкованная медиа. Об этом 24 Канала сказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.

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Скорее всего, считает Божко, никаких боевых действий не будет. Вместо этого могут быть нанесены точечные удары по объектам, связанным с ракетной инфраструктурой Ирана или лабораториями.

По словам специалиста, на полномасштабную войну никто в ближайшие недели не рассчитывает. А нанесение высокоточных ударов – инструмент, который Израилем применялся и раньше. Для этой ситуации это будет выглядеть достаточно соразмерно.

Проблема в том, добавляет он, что сейчас невозможно говорить о том, когда и что Иран получит (речь идет о ядерном оружии – 24 Канал). Дело в том, что озвученная американскими партнерами информация носит характер гипотетической, потому что это очевидно результаты разведывательной деятельности.

"А там информация может быть либо подброшена, либо специально извращена, чтобы привести американские элиты в определенное состояние шока", – подчеркнул Божко.

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Безусловно, страны начинают увеличивать свои темпы оборонного производства. Кроме того, раздаются все более угрожающие дипломатические и политические сигналы в регионе.

"Но так или иначе, удары по объектам инфраструктуры существенно не меняют положение: они не создают разрядки, в то же время не выводят эскалацию на новый неприемлемый уровень", – заверил Ярослав Божко.