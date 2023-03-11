Насправді заява була викривлена, неправильно витлумачена медіа. Про це 24 Каналу сказав голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко.

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До чого може вдатися Ізраїль​

Найімовірніше, вважає Божко, ніяких бойових дій не буде. Натомість можуть бути завдані точкові удари по об'єктах, що пов'язані з ракетною інфраструктурою Ірану або лабораторіями.

За словами фахівця, на повномасштабну війну ніхто у найближчі тижні не розраховує. А завдання високоточних ударів – інструмент, який Ізраїлем застосовувався і раніше. Для цієї ситуації це виглядатиме достатньо співмірно.

Проблема полягає в тому, додає він, що зараз неможливо говорити про те, коли й що Іран отримає (мовиться про ядерну зброю – 24 Канал). Річ у тім, що озвучена американськими партнерами інформація має характер гіпотетичної, тому що це, вочевидь, результати розвідувальної діяльності.

"А там інформація може бути або підкинутою, або спеціально перекрученою, щоб привести американські еліти в певний стан шоку", – наголосив Божко.

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Безумовно, країни починають нарощувати свої темпи оборонного виробництва. Крім того, лунають все більш загрозливі дипломатичні та політичні сигнали в регіоні.

"Але так чи інакше удари по об'єктах інфраструктури істотно не змінюють становище: вони не створюють розрядки, водночас не виводять ескалацію на новий неприйнятний рівень", – запевнив Ярослав Божко.