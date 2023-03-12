У мітингах взяли участь сотні тисяч людей. Рекордна кількість ізраїльтян вийшла на вулиці у Хайфі, а ще близько 200 тисяч – долучилися у Тель-Авіві.
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Чому люди масово протестують
Мітинги тривають уже 10 днів і їх проводять проти намірів уряду радикально змінити судову систему.
Уряд Ізраїля планує надати значний вплив на процес відбору суддів та обмежити право Верховного суду ухвалювати рішення, що суперечать волі виконавчої й законодавчої гілок влади.
Масштабні протести в Ізраїлі / Фото Haaretz
Опозиція переконує, що ця реформа ослабить демократію в країні, але новообраний уряд вважає, що діє в цілковитих інтересах виборців. Так чи інакше, протести продовжуються, і люди вимагають збереження незалежності судової системи та захисту демократичних цінностей.
Моторошна стрілянина в Ізраїлі: коротко
- 9 березня близько 21:00 в Ізраїлі у центрі Свідків Єгови сталася стрілянина.
- Як розповідає німецьке видання Bild, загинуло семеро людей. Невдовзі правоохоронці надали актуальні дані. Згідно з ними, загиблих уже восьмеро. Що стосується поранених, то їх, попередньо, теж восьмеро.
- Згодом також стало відомо, що стрілянину влаштував колишній член організації. Журналісти зазначають, що він не був у списку екстремістів, а також не мав раніше проблем з законом. Утім, досі невідомо, що стало мотивом для масового убивства.
- За даними правоохоронців, нападник діяв один. Ймовірно, він уже мертвий. Правда, достеменно незрозуміло, чи є він серед виявлених загиблих у центрі.