В центре Ялты звучала украинская песня "Ой, смереко", а также треки Верки Сердючки. На видео было видно, как местные танцевали и напевали украинские хиты.

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Оккупанты заставили просить прощения

Однако оккупационным властям такие танцы не понравились. Пропагандистские СМИ вспомнили, что Андрей Данилко нехорошо отозвался о российском диктаторе Владимире Путине.

Женщину, которая включила украинские песни, заставили просить прощения. Она не сдерживала слез, когда записывала видеообращение.

Украинский активист Сергей Стерненко подчеркнул, что каждый позорный поступок оккупантов будет наказан. Он также дал совет россиянам, перебравшимся на украинский полуостров.

Рекомендую им уже убегать, пока еще работает часть крымского моста. Потом будет поздно,

– добавил Стерненко.

Женщину, включившую украинские песни в Ялте, заставили извиняться: видео

Напомним, что украинские песни в Крыму звучали и раньше уже после оккупации Россией полуострова. К примеру:

в августе 2021 года музыканты с импровизированной сцены исполняли песню "Океана Эльзы" "Я не сдамся без боя". Толпа им подпевала и снимала это на видео;

а 2 сентября 2022 года во временно оккупированной Ялте на набережной музыкант сорвал шквал аплодисментов публики, сыграв на трубе мелодию знаменитой украинской песни "Смерека".

Когда Украина сможет вернуть Крым

Украина сможет освободить Крым от российской оккупации. Однако перед этим ей нужно решить 2 глобальных вопроса.

Военный эксперт Николай Саламаха рассказал, во-первых, нужно прекратить поставку группировки войск, находящихся в Крыму. Это осуществляют с помощью переправнодесантных средств, а это паромы и остатки Крымского моста. Во-вторых, есть сухопутные артерии, железные дороги, автомобильные дороги, проходящие с территории России через Крымский перешеек.

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