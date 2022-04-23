В Японии лодка с почти 30 людьми на борту сообщила, что тонет: поиски продолжаются

У восточных берегов японского острова Хоккайдо лодка с 26 туристами на борту исчезла. Накануне с лодки поступило сообщение о том, что она тонет.

Поиски катера "KIZU I" продолжаются уже более 7 часов. Однако судьба лодки и находившихся на борту людей остается неизвестной.

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На борту катера были дети

Среди пассажиров катера было 2 ребенка. Береговая охрана продолжает поиски, однако пока безрезультатно. Судьба катера и его пассажиров остается неизвестной.

Именно этот катер в июне прошлого года после выхода из порта сел на мелководье. К счастью, во время той аварии никто не пострадал. Катер KIZU I на своем борту может вместить до 65 человек.

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