В Японии мужчина потратил 20 тысяч долларов, чтобы "стать волком"

8 января 2023, 23:58
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Источник:

Daily mail

В Японии мужчина всю жизнь мечтал превратиться в волка. Для этого он потратил около 20 тысяч долларов.

Да, японец купил себе ультрареалистичный костюм в виде волка. Таким образом, его мечта сбылась.

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Хотел почувствовать себя "диким животным"

Мужчина нашел такую возможность в одной из японских компаний. Работу над костюмом выполняли почти 50 дней. Компания долгое время изучала изображения волков, поскольку задачей было сшить максимально реалистичный костюм.

Заказчик был в восторге. Дело в том, что он с детства любил животных и мечтал о реалистичном костюме волка. Говорит, хотел почувствовать себя "диким животным".

оккупанты причислили украденного енота в университет

Оккупанты украли енота в Херсоне. Отдавать животное они не собираются. Более того, россияне додумались причислить енота в университет.

Пропагандисты рассказывали, что так называемый "декан" университета в Мелитополе подписал "приказ", после которого еноту издали зачетную книгу.

Напомним, что россияне захватили енота, когда бежали из Херсона. Они забрали собой во временно оккупированный Крым большую часть коллекции зоопарка Херсона.

Автор: Ольга Музика