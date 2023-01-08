В Японии мужчина потратил 20 тысяч долларов, чтобы "стать волком"

В Японии мужчина всю жизнь мечтал превратиться в волка. Для этого он потратил около 20 тысяч долларов.

Да, японец купил себе ультрареалистичный костюм в виде волка. Таким образом, его мечта сбылась.

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Хотел почувствовать себя "диким животным"

Мужчина нашел такую возможность в одной из японских компаний. Работу над костюмом выполняли почти 50 дней. Компания долгое время изучала изображения волков, поскольку задачей было сшить максимально реалистичный костюм.

Заказчик был в восторге. Дело в том, что он с детства любил животных и мечтал о реалистичном костюме волка. Говорит, хотел почувствовать себя "диким животным".

оккупанты причислили украденного енота в университет

Оккупанты украли енота в Херсоне. Отдавать животное они не собираются. Более того, россияне додумались причислить енота в университет.

Пропагандисты рассказывали, что так называемый "декан" университета в Мелитополе подписал "приказ", после которого еноту издали зачетную книгу.

Напомним, что россияне захватили енота, когда бежали из Херсона. Они забрали собой во временно оккупированный Крым большую часть коллекции зоопарка Херсона.