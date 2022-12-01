Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она сообщила, что в настоящее время электричества не хватает во всем регионе (энергетической бирже Северных стран) Nord Pool.

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Почему в Эстонии не хватает электричества

По словам Калласа, электричества не хватает по нескольким причинам. "Одна из причин состоит в том, что из России больше не поступает 1000 мегаватт, поэтому в регионе Nord Pool не хватает более 1000 мегаватт", – сказала Каллас.

Кроме того, в настоящее время не работают несколько важных электростанций. Четвертый реактор на АЭС Ringhalls и третий реактор на АЭС Oskarshavn в Швеции. В Финляндии третий реактор АЭС "Олкилуото" не запустился, и эстонская Аувереская электростанция снова сломалась.

Проблема Эстонии в том, что мы по-прежнему потребляем так много энергии, как будто у нас нет этих проблем,

– сказала премьер.

По словам Каллас, в долгосрочной перспективе решением проблемы нехватки энергии есть инвестиции в новые источники энергии и генерирующие мощности, а также в межгосударственные линии электропередачи, но в краткосрочной перспективе решением возможны отключения электроэнергии или экономия энергии и управления потреблением.

"Я никого не пугаю и не угрожаю, когда говорю об отключении, я просто констатирую тот факт, что нам нужно сократить потребление и временно перенаправить его на часы непиковой нагрузки. Возможно, во время пиковой нагрузки с 7 до 9 или с 16 до 19 часов, там потребление высокое. Если мы этого не сделаем, мы можем быть вынуждены проводить региональные отключения электроэнергии на несколько часов", – заявила она.

Каллас сообщила, что сокращение потребления электроэнергии в часы пиковой нагрузки на 2% снизит риск отключения электричества в пять раз.

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