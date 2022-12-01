Про це заявила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас. Вона повідомила, що наразі електрики не вистачає в усьому регіоні (енергетичної біржі Північних країн) Nord Pool.

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Чому в Естонії не вистачає електрики

За словами Каллас, електрики не вистачає з декількох причин. "Одна з причин полягає в тому, що з Росії більше не надходить 1000 мегават, тому в регіоні Nord Pool бракує понад 1000 мегават", – сказала Каллас.

Крім того, наразі не працюють кілька важливих електростанцій. Четвертий реактор на АЕС Ringhalls і третій реактор на АЕС Oskarshavn у Швеції. У Фінляндії третій реактор АЕС "Олкілуото" не запустився, і естонська Аувереська електростанція знову зламалася.

Проблема Естонії в тому, що ми, як і раніше, споживаємо так багато енергії, наче в нас немає цих проблем,

– сказала прем'єрка.

За словами Каллас, у довгостроковій перспективі розв'язанням проблеми нестачі енергії – є інвестиції в нові джерела енергії та генерувальні потужності, а також у міждержавні лінії електропередачі, але в короткостроковій перспективі розв'язанням є можливі відключення електроенергії або економія енергії та управління споживанням.

"Я нікого не лякаю і не погрожую, коли говорю про відключення, я просто констатую той факт, що нам потрібно скоротити споживання і тимчасово перенаправити його на години непікового навантаження. Можливо, під час пікового навантаження з 7 до 9 або з 16 до 19 години, там споживання високе. Якщо ми цього не зробимо, ми можемо бути змушені проводити регіональні відключення електроенергії на кілька годин", – заявила вона.

Каллас повідомила, що скорочення споживання електроенергії в години пікового навантаження на 2% знизить ризик вимкнення електрики в п'ять разів.

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