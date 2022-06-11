В этом году инфляция может достичь 20%: что правительство и НБУ делают, чтобы смягчить рост цен

Украинцы уже почувствовали определенный рост цен, однако впоследствии инфляция может составить еще 20%. Поэтому Нацбанк Украины и Кабмин делают все во избежание резкого роста стоимости товаров и услуг.

Это довольно сложно, поскольку в условиях войны экономика страдает от сильнейших ударов. Что сейчас делают, чтобы предотвратить экономический крах, рассказала 24 канала первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

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Что влияет на рост цен

По словам сотрудницы НБУ, на цены больше всего влияют последствия войны. Речь идет о нескольких ключевых факторах:

нарушение наработанной системы логистики;

неравномерный спрос на многие виды продуктов;

уничтожение многих предприятий;

значительное увеличение издержек бизнеса.

Тем не менее, эксперт отметила, что в некоторых товарах обратная ситуация, потому что у Украины сейчас ограничен экспорт. В частности, это можно заметить по ценникам курятины, растительного масла и яиц.

Как сдерживают стоимость товаров

Нацбанк не может эффективно работать над нормализацией экономики самостоятельно. Поэтому многие шаги сопровождаются и определением соответствующих решений правительства. Эта объединенность усилий как раз и помогает избежать критической ситуации.

Основные факторы сдерживания роста цен:

Фиксированный безналичный обменный курс – прежде всего сдерживает рост цен на импортируемые товары. Однако также имеет влияние на продукцию украинских производителей, потому что они также используют импортные товары.

Правительство зафиксировало цены на жилищно-коммунальные услуги. Екатерина Рожкова акцентировала, что это огромная помощь для населения.

НБУ повысил учетную ставку, чтобы банки повысили ставки по депозитам, а правительство это сделало по облигациям. Благодаря этому люди могут получить дополнительный доход, который обезопасит их сбережения.

Что будет с ценами на овощи

Интервью первой замглавы НБУ 24 канала можно прочитать по этой ссылке . Также оно доступно в формате видео

10 июня первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий также говорил о ценах, но чисто в своей сфере. Он отметил, что вероятнее всего летом не будет значительного роста стоимости овощей, фруктов и молочной продукции. Это обусловлено, прежде всего, привычной сезонностью агросектора. Однако уже могут быть исключения, если появятся новые экономические вызовы для аграриев и предпринимателей.

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