Унес жизни 2 тысяч человек: в ЮАР задержали самого разыскиваемого душегуба мира

Наиболее разыскиваемый преступник геноцида в Руанде 1994 Фульгенс Каишема был арестован в Южной Африке. Его задержали после десятилетий укрывательства от правосудия.

Фульгенс Каишема обвиняется в организации убийства более 2 тысяч беженцев тутси (народ в Центральной Африке) – женщин, мужчин, детей и пожилых – в католической церкви Ньянге во время геноцида. Он скрывается от правосудия с 2001 года.

Смотрите также Пытали, насиловали и расстреляли 500 человек: в ООН рассказали о зверствах вагнеровцев в Мали

Каишема имел поддельные документы, чтобы избежать разоблачения

Он был задержан 24 мая в результате совместной операции власти Южной Африки и следователей ООН. 26 мая Каишема предстанет перед судом в Кейптауне, где ему будут предъявлены обвинения.

Когда его арестовали, Каишема сначала отрицал свою личность. Но до конца вечера он признался: "Я долго ждал, когда меня арестуют", – сказал он.

Следователи говорят, что Каишема использовал разные лица и поддельные документы во избежание разоблачения.

"Арест стал кульминацией интенсивного, тщательного и строгого расследования", – сказал высокопоставленный чиновник прокуратуры, занимающийся этим делом.

Правоохранители тщательно исследовали членов семьи и известных подельников Каишемы, что позволило определить правильное место для проведения обыска и найти критически важную разведывательную информацию.

Фульгенс Каишема скрывался от правосудия более 20 лет. Его арест гарантирует, что он наконец-то предстанет перед правосудием за свои вероятные преступления,

– заявил главный прокурор Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МЗМКТ) ООН Серж Браммерц.

"Геноцид является самым тяжким преступлением, известным человечеству. Международное сообщество взяло на себя обязательство обеспечить преследование и наказание виновных в его совершении. Этот арест является ощутимой демонстрацией того, что это обязательство не исчезает, и что справедливость возобладает, независимо от того , сколько времени это займет", – сказал Браммерц.

В конце геноцида в июле 1994 года Каишема бежал в Демократическую Республику Конго с супругой, детьми и зятем. После переездов в другие африканские страны, в 1999 году он переехал в Южную Африку и попросил убежища в Кейптауне, используя фальшивое имя.

По словам прокуроров, по прибытии в Южную Африку он смог положиться на тесную сеть поддержки, в которую входили бывшие руандийские военнослужащие, которые пошли на крайние меры, чтобы скрыть его деятельность и местонахождение.

Программа США предложила до 5 000 000 долларов за информацию о Каишеме и других беглецах, разыскиваемых за совершение геноцида в Руанде.

Что известно о геноциде в Руанде, к которому причастен Каишема

Трибунал утверждает, что Каишема непосредственно участвовал в "планировании и выполнении резни" в католической церкви Ньянге.

В обвинительном заключении говорится, что он купил и распределил бензин, чтобы сжечь церковь, пока в ней находились беженцы.

Каишем и другие лица также обвиняются в использовании бульдозера, чтобы разрушить церковь после пожара, в то время как беженцы все еще находились внутри.

События в Ньянге были одним из самых жестоких проявлений геноцида. В течение 90 дней убили примерно 800 000 тутси и умеренных хутов.

Во время геноцида 1994 года в Руанде военизированные формирования хута и гражданские лица убили множество представителей этнического меньшинства тутси: мужчин, женщин и детей, многие из которых были их соседями до начала конфликта.

Убийства прекратились через 100 дней, когда войска Патриотического фронта Руанды разгромили повстанцев хуту и установили контроль над страной.