Инцидент произошел в городе Пусан. Ранее девушка участвовала в митинге, и ее там запомнили представители России.

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Сторонники России вели себя неадекватно

Мужчины называли украинку "бандеровкой" и "фашисткой", а еще выкрикивали "Слава России".

В соцсетях также рассказали, что те были неадекватными и бросались обувью.

Как оказалось, местная полиция неохотно приняла заявление от украинки.

Осторожно, нецензурная лексика! Сторонники России напали на украинку в Пусане: смотрите видео