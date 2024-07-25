Інцидент стався у місті Пусан. Раніше дівчина брала участь у мітингу, і її там запам'ятали представники Росії.

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Прихильники Росії вели себе неадекватно

Чоловіки називали українку "бандерівкою" та "фашисткою", а ще вигукували "Слава Росії".

У соцмережах також розповіли, що ті були неадекватними та кидалися взуттям.

Як виявилося, місцева поліція неохоче прийняла заяву від українки.

Обережно, нецензурна лексика! Прихильники Росії напали на українку в Пусані: дивіться відео