Про це 24 Каналу розповіла колишня співробітниця ЦРУ з питань КНДР Сью Мі Террі, зауваживши, що Південна Корея дуже обережно поводиться у питанні військової підтримки України. Тут йде складна гра, в якій Сеул займає виважену позицію.

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Чи буде військова допомога від Південної Кореї

Як наголосила Террі, найімовірніше, Південна Корея хоче допомагати Україні. Але вона й реагує на погрози Путіна. Раніше диктатор говорив, що пряма передача зброї Україні буде "червоною лінією" для Кремля. У такому випадку Путін передасть КНДР чутливі для Південної Кореї технології.

Ці речі зараз розглядають. Але, як на мене, південнокорейський уряд змінить політику лише тоді, коли будуть розвіддані, які вказували б, що Путін передає чутливі технології КНДР,

– сказала Террі.

Південна Корея не хоче, аби Росія перемогла Україну у війні. Також Сеулу явно не подобається, що зброя КНДР буде протестована на полі бою. Але найбільше Південна Корея побоюється, що Путін передасть КНДР технології, які посилять їхню ракетну програму та зброю масового знищення.

КНДР та Росія: коротко