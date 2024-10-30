В ежедневной сводке на 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, проанализировал особенности попадания.

Важно Статья FT о переговорах о прекращении ударов по энергообъектам является российским вбросом, - источник

Атака по Луганску

По его мнению, это заход полутонных боевых частей. Скорее всего, что это могли быть Storm Shadow, SCALP.

В Луганске именно эти ракеты уже определили для себя конкретную зону работы – уничтожения российских складов, техники и личного состава. Это было продолжение этих операций.

Скорее всего, что мы получили следующую партию Storm Shadow и SCALP, которые сразу использовали для уничтожения российской логистики,

– рассказал Роман Свитан.

Он добавил, что Луганск – это серьезный тыловой военный хаб. К которому сейчас можно достать только благодаря ракетам от партнеров.

Военные КНДР

Западные СМИ сообщают, что в Курской области ВСУ, вероятно, нанесли удар по дислокации войск КНДР.

Роман Свитан отметил, что военные КНДР уже попадают под психологическую раздачу на линию боевого соприкосновения. Ведь где бы они ни появились – будут первые к уничтожению. Наше боевое распоряжение однозначно будет расписываться на уничтожение подтвержденного расположения войска КНДР.

Вопрос их количества – тысячи там пока еще нет. Если бы там были тысячи - их бы точно было уже заметно,

– предположил военный эксперт.

Он добавил, что военные КНДР уже бы заполонили весь радиоэфир. Или хотя бы наши спецслужбы продемонстрировали сотни переговоров на корейском языке.

Роман Свитан отметил, что фактаж даст наш ГУР. Если Буданов или Юсов выйдут и скажут реальное количество уничтоженных военных КНДР, тогда это уже будет серьезная подтвержденная информация.