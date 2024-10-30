У щоденному зведенні на 24 Каналі військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, проаналізував особливості влучання.

Важливо Стаття FT про переговори щодо припинення ударів по енергооб'єктах є російським вкидом, - джерело

Атака по Луганську

На його думку, це захід півтонних бойових частин. Скоріш за все, що це могли бути Storm Shadow, SCALP.

В Луганську саме ці ракети вже визначили для себе конкретну зону роботи – знищення російських складів, техніки та особового складу. Це було продовження цих операцій.

Скоріш за все, що ми отримали наступну партію Storm Shadow та SCALP, які одразу використали для знищення російської логістики,

– розповів Роман Світан.

Він додав, що Луганськ – це серйозний тиловий воєнний хаб. До якого наразі можна дістати тільки завдяки ракетам від партнерів.

Військові КНДР

Західні ЗМІ повідомляють, що в Курській області ЗСУ, ймовірно, завдали удару по дислокації військ КНДР.

Роман Світан зазначив, що військові КНДР вже потрапляють під психологічну роздачу на лінію бойового зіткнення. Адже де б вони не зʼявилися – будуть перші до знищення. Наше бойове розпорядження однозначно буде розписуватися на знищення підтвердженого розташування війська КНДР.

Питання їх кількості – тисячі там поки ще немає. Якби там були тисячі - їх би точно було вже помітно,

– припустив військовий експерт.

Він додав, що військові КНДР вже б заполонили весь радіоефір. Або хоча б наші спецслужби продемонстрували сотні переговорів корейською мовою.

Роман Світан наголосив, що фактаж дасть наш ГУР. Якщо Буданов чи Юсов вийдуть й скажуть реальну кількість знищених військових КНДР, тоді це вже буде серйозна підтверджена інформація.