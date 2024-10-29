Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор. Він зауважив, що цей удар відобразиться на фронті.

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Лисогор розповів, що в Луганську від ранку лунають вибухи внаслідок детонації боєкомплектів.

Ймовірно, саме там (в місці ураження – 24 Канал) зберігали боєприпаси, аби постачати їх на лінію розмежування. Раніше в районі "прильоту" була законсервована військова частина,

– повідомив Лисогор.

Він також додав, що наразі в Луганську перекритий рух біля парку Горького, який є рекреаційною зоною для відпочинку містян. Втім, росіянам на це байдуже і вони цинічно розміщують саме там свої склади із озброєнням та технікою.

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"Сьогоднішня бавовна однозначно відобразиться в бойових діях на передовій – для поповнення складів і побудови нових логістичних шляхів знадобиться чимало часу. Часу, який дуже цінний для наших Сил Оборони. Додаткова хвилина – рятує нашим бійцям життя та дає змогу і надалі боронити кожен метр Луганської землі. А отже, залишати нашим людям шанс на повернення додому", – зазначив голова ОВА.

Також OSINT-дослідники зі спільноти "КіберБорошно" визначили, що удару було завдано поблизу руїн сховища бронетанкової техніки в Луганську.

Згодом голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко у своєму телеграмі повідомив, що в Луганську був "гарний приліт у склад боєприпасів".