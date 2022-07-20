Девочка сейчас находится в больнице. Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает 24 канал. Ужасающие последствия обстрела можно увидеть в эксклюзивных кадрах с места событий.
Важно В результате утренних обстрелов Харькова – 3 погибших, среди них 13-летний мальчик
Мирные люди просто стояли на остановке, когда россияне открыли огонь из реактивных систем залпового огня. По предварительной информации, из "Ураганов" или "Смерчей".
Что известно об ударе по Харькову
- оккупанты нанесли удар по Харькову утром около 09:01.
- Обстрелы произошли уже после воздушной тревоги. Вражеские снаряды прилетели по Салтовке.
- К сожалению, погибли 3 человека, среди них мужчина и женщина, а также 13-летний мальчик. Еще 1 человек получил ранения.
- Отец погибшего подростка более 2 часов читал молитвы над телом сына. Человек все время держал его за руку.
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