Дівчинка зараз у лікарні. Про це розповів глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає 24 канал. Жахливі наслідки обстрілу можна побачити в ексклюзивних кадрах з місця подій.

Важливо Внаслідок ранкового обстрілу Харкова – 3 загиблих, серед них 13-річний хлопчик

Мирні люди просто стояли на зупинці, коли росіяни відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню. За попередньою інформацією, з "Ураганів" або "Смерчів".

Зверніть увагу! Синєгубов закликав жителів Харківщини не ігнорувати повітряну тривогу, оскільки регіон перебуває під прицільним вогнем ворога. Під час сирен необхідно негайно знайти безпечне місце та перебувати там до відбою.

Що відомо про удар по Харкову

Окупанти завдали удару по Харкову вранці близько 09:01.

Обстріли відбулись вже після повітряної тривоги. Ворожі снаряди прилетіли по Салтівці.

На жаль, загинуло 3 людей, серед них чоловік та жінка, а також 13-річний хлопчик. Ще 1 людина зазнала поранень.

Батько загиблого підлітка понад 2 години читав молитви над тілом сина. Чоловік увесь час тримав його за руку.

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