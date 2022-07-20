Дівчинка зараз у лікарні. Про це розповів глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає 24 канал. Жахливі наслідки обстрілу можна побачити в ексклюзивних кадрах з місця подій.
Важливо Внаслідок ранкового обстрілу Харкова – 3 загиблих, серед них 13-річний хлопчик
Мирні люди просто стояли на зупинці, коли росіяни відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню. За попередньою інформацією, з "Ураганів" або "Смерчів".
Що відомо про удар по Харкову
- Окупанти завдали удару по Харкову вранці близько 09:01.
- Обстріли відбулись вже після повітряної тривоги. Ворожі снаряди прилетіли по Салтівці.
- На жаль, загинуло 3 людей, серед них чоловік та жінка, а також 13-річний хлопчик. Ще 1 людина зазнала поранень.
- Батько загиблого підлітка понад 2 години читав молитви над тілом сина. Чоловік увесь час тримав його за руку.
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