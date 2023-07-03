Как пишут российские СМИ, инцидент произошел утром 2 июля в храме Константина и Елены, сообщает 24 Канал. Патриарх Кирилл, благословивший российских военных убивать украинцев, возглавил литургию в калининградском храме, но после этого что-то пошло не так.
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Полицейский получил сильные травмы
После того, как Кирилл совершил божественную литургию, резкий порыв ветра во время службы снес металлическую конструкцию. Она свалилась на лейтенанта полиции Александра Чумакова.
Правоохранитель остался жив, но получил ушиб грудной клетки и перелом позвонка. Из храма его экстренно отвезли в нейрохирургическое отделение.
Пока пытаются выяснить, почему сорвало конструкцию в храме Константина и Елены.
РПЦ передала Венгрии украинских пленных
- Венгрия в начале июня подтвердила заявление Русской православной церкви о передаче пленных украинцев. Перед этим СМИ информировали, что РПЦ якобы планирует передать часть пленных Венгрии и это решение не было согласовано с Украиной.
- Сообщалось, что Кирилл собирается передать Венгрии минимум 11 украинских военнопленных. В офисе Президента Украины действия РПЦ назвали пиаром и попыткой отбелить свою репутацию.
- Советник ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что РПЦ – это неотъемлемая часть вооруженных сил России.
- Официальный Киев подверг критике Венгрию, которая не согласовывала возвращение пленных из Украины. В ответ вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен цинично сказал, что Украина должна поблагодарить Будапешт.