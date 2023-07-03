Как пишут российские СМИ, инцидент произошел утром 2 июля в храме Константина и Елены, сообщает 24 Канал. Патриарх Кирилл, благословивший российских военных убивать украинцев, возглавил литургию в калининградском храме, но после этого что-то пошло не так.

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Полицейский получил сильные травмы

После того, как Кирилл совершил божественную литургию, резкий порыв ветра во время службы снес металлическую конструкцию. Она свалилась на лейтенанта полиции Александра Чумакова.

Правоохранитель остался жив, но получил ушиб грудной клетки и перелом позвонка. Из храма его экстренно отвезли в нейрохирургическое отделение.

Пока пытаются выяснить, почему сорвало конструкцию в храме Константина и Елены.

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