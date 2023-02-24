В то же время долго наслаждаться отвратительной инсталляцией оккупанты не смогли. Ее облили желтой и синей красками.

Обратите внимание В авральном порядке фабрикуют видеоролики: на оккупированных территориях активизировалась пропаганда

Это хорошее напоминание, что каждый российский захватчик ответит за все содеянное в Украине. Спрятаться за пропагандой и инсталляциями не получится.

Сезон пожаров в России – случайность ли это

В России идет сезон пожаров и взрывов. Эстафету "хлопка" передают друг другу разные области страны-террористки. Кирилл Буданов – глава ГУР Минобороны – заметил, что это – не случайность.

Многие из этого не случайность. Постоянно что-то горит. Сигнализационная аппаратура на железных дорогах она горит ежедневно несколько раз, на разных магистралях постоянно на 2 – 3 часа, иногда на 5 – 6 часов, приостанавливается на всем участке движение. Понятно, что она не просто так горит,

– заявил Буданов.

Кроме того, ранее Буданов рассказывал, что в России есть люди, которые работают на Украину. Они подрывают иллюзию безопасности граждан страны-террористки. Проблемы в России будут продолжаться до тех пор, пока не восстановится территориальная целостность Украины.