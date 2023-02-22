Глава ГУР Минобороны рассказал, что деньги творят чудеса. Украине на территории России помогают не только украинцы.

Обратите внимание Буданов назвал топ-5 источников, которыми пользуется разведка

Многое из этого не случайность. Постоянно что-то горит. Сигнализационная аппаратура на железных дорогах, она горит каждый день несколько раз, на разных магистралях постоянно на 2 – 3 часа, иногда на 5 – 6 часов, приостанавливается по всему участку движение. Понятно, что она не просто так горит,

– заявил Буданов.

Любопытно! В России идет сезон пожаров и взрывов. "Хлопок" гуляет в разных областях страны-террористки. В частности, недавно посетила Курскую область.

Ранее Буданов заявил, что в России есть люди, которые действительно работают на Украину. Они рушат иллюзию безопасности, в которой пытаются жить граждане страны-террористки.

Буданов анонсировал, что проблемы в России не завершатся, пока не восстановят территориальную целостность Украины. Кремлю стоит опасаться, ведь есть люди, уже понимающие, что Россия должна быть другой.