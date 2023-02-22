Очільник ГУР Міноборони розповів, що гроші творять дива. Україні на території Росії допомагають не лише українці.

Зверніть увагу Буданов назвав топ-5 джерел, якими користується розвідка

Багато з цього не випадковість. Постійно щось горить. Сигналізаційна апаратура на залізних дорогах, вона горить щодня кілька разів, на різних магістралях постійно на 2 – 3 години, інколи на 5 – 6 годин, призупиняється на всій ділянці рух. Зрозуміло, що вона не просто так горить,

– заявив Буданов.

Цікаво! У Росії триває сезон пожеж та вибухів. "Бавовна" гуляє у різних областях країни-терористки. Зокрема, нещодавно завітала у Курську область.

Раніше Буданов заявив, що у Росії є люди, які насправді працюють на Україну. Вони руйнують ілюзію безпеки, у якій намагаються жити громадяни країни-терористки.

Буданов анонсував, що проблеми у Росії не завершаться, доки не відновлять територіальну цілісність України. Кремлю варто побоюватися, адже є люди, які вже розуміють, що Росія має бути іншою.