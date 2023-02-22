Буданов виокремив 4 технічні засоби: технічні проникнення, проникнення до кіберпростору, в телефони, комп’ютери. Він наголосив, що найголовніше – це агентурна робота. Адже саме вона може дати відповіді на складні питання, уточнив керівник ГУР.

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ГУР співпрацює з людьми з оточення Путіна

Нещодавно представник ГУР Андрій Черняк розповів, що українські розвідники співпрацюють з людиною, наближеною до Владіміра Путіна. Журналісти Forbes запитали у Буданова, навіщо про це було говорити на широкий загал.

Він сказав прізвища або щось, що може наштовхнути на відповідь? У Росії понад 100 олігархів, є різні ступені наближеності. Одні наближені до Патрушева, одні – до Бортникова, одні наближені до умовного президента, інші – до Кирієнка. Так про кого йдеться?

– сказав Буданов.

Буданов сміючись додав, що "хай перевіряють усіх 100". Він також розповів, що 2,5 роки тому у ГУР зробили контрольований злив по одному питанню, окресливши коло, звідки така інформація могла вийти.

За словами керівника ГУР, тоді росіяни почали ретельно перевіряти усіх, хто під це коло підпадав. Звузили його приблизно до 30 осіб. Після цього дійшли до того, що хтось із цих 30 точно має бути. Почали перевіряти всіх поліграфами та шукати родинні зв'язки.

У підсумку усі 30 людей потрапили під роздачу – певну кількість звільнили, а певна кількість сіла. Тому що у кожного з них родинні звʼязки привели в Україну, так сталося, що наші країни тісно пов’язані. Якщо вони підуть тією ж логікою, то увесь світ аплодуватиме,

– зазначив Буданов.

Онлайн-війна росіян

Буданов наголосив, що Росія веде інформаційну війну. Він навів як приклад Бахмут. "Якщо ви будете читати офіційні джерела Російської Федерації, я вже не кажу про неофіційні, то вони його вже 10 разів взяли з червня. Зараз лютий, а вони говорять: ще трошки", – уточнив Буданов.

Також керівник ГУР розпочав, чому Росія анонсує свої наступи. Буданов наголосив, що "дурості росіян немає меж".

Крім того, не забувайте, хоча Росія – максимально вертикально орієнтована структура, її важко назвати державою, там все одно дві башти. Дві башти Кремля, які одна з одною стикаються, хто ж переможе, і анонсують наперед,

– додав Буданов.