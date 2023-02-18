Об этом рассказывают в местных пабликах, передает 24 Канал. Причем говорится не просто о взрывах, но и о прилетах.

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Бумеранг прилетел в Курскую область

Оккупанты жаловались, что под обстрелом поселок Краснооктябрьское Глушковского района. Вскоре поступило сообщение о сразу двух прилетах в Елизаветовку. Россияне, а что с лицом?



Россияне жалуются на взрывы в Курской области / Скриншот

Как бы мы ни радовались взрывам в России, к сожалению, вся она не может провалиться под землю. Так что мы продолжаем страдать от ракетных ударов. Один из них оккупанты нанесли утром 18 февраля.

Атаковали с Черного моря и авиации

Около половины 9 утра в ряде областей Украины, включая столицу, прозвучали воздушные тревоги. Вскоре стало известно о том, что враг запустил ракеты.

В 08:39 глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что область на северо-западе покидают две непонятные цели. По его словам, они улетели в направлении Запада Украины.

Также поступила информация об активности двух Су-35 в акватории Азовского моря. Следовательно, была угроза обстрелов прифронтовых районов Запорожской области.

К сожалению, подтвердились предположения о запуске "Калибров". В 08:46 Виталий Ким отметил, что оккупанты совершили атаку с акватории Черного моря.

В Хмельницком раздались взрывы

К сожалению, во время воздушной тревоги раздались взрывы в Хмельницком. Об этом рассказал глава ОВА Сергей Гамалий в 09:03. Через минуту он заметил, что произошел повторный взрыв в городе.

Мэр Александр Симчишин в 09:12 отметил, что в общине раздаются взрывы. Жителей он попросил держать строй и беречь себя. Он пообещал, что впоследствии поделится информацией, что стало причиной взрывов.

Есть вероятность, что в Хмельницком был прилет. Об этом свидетельствуют рассказы очевидцев. Они заметили, что в небо над городом вздымаются клубы дыма. Ожидаем информацию от официальных источников.

Напоминаем, что враг может производить значительно больше ракетных обстрелов в ближайшие дни. Так что ни в коем случае не игнорируйте сирены. Находитесь в укрытиях, пока не будет сигнала об отбое. Это может спасти вам жизнь.