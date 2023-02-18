Соответствующую информацию озвучил глава ОВА Сергей Гамалий. Он также призвал жителей не покидать укрытий до отбоя.

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Раздалось несколько взрывов

Глава ОВА в 09:03 написал в своем телеграме, что в Хмельницком раздался первый взрыв. А уже в 09:04 появилось сообщение о повторном.

Мэр Александр Симчишин отметил в 09:12, что в общине раздаются взрывы. Он призвал держать строй и беречь себя. Что касается деталей, то ими чиновник пообещал поделиться позже.

Отмечаем, что риск ракетного удара сохраняется. Так что ни в коем случае не игнорируйте сирены. Оставайтесь в укрытиях, пока не будет отбоя. Это может спасти вам жизнь.

ПВО работает. Ваша задача не фотографировать и не снимать это на видео. Если вы это сделали, то не выкладывайте соответствующие материалы в сеть. Помните, что они могут помочь противнику корректировать огонь и будущие ракетные атаки.

ПВО сбивает ракеты врага

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он отметил, что "счет на сбитые ракеты открыт". Свою публикацию он сопроводил фотографией с уничтоженной вражеской ракетой. Она лежит в поле и дымится. Спасибо нашим мужественным военным, которые превращают в металлолом опасные жестянки врага.



Украинская ПВО сбила российскую ракету / Фото с телеграма Кима