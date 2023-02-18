Відповідну інформацію озвучив глава ОВА Сергій Гамалій. Він також закликав мешканців не покидати укриттів до відбою.

Дивіться також У Києві та більшості областей – повітряна тривога: ворог запустив ракети з Чорного моря

Пролунало кілька вибухів

Очільник ОВА о 09:03 написав у своєму телеграмі про те, що у Хмельницькому пролунав перший вибух. А вже о 09:04 з'явився допис про повторний.

Міський голова Олександр Симчишин зазначив о 09:12, що в громаді лунають вибухи. Він закликав тримати стрій і берегти себе. Щодо деталей, то ними високопосадовець пообіцяв поділитися згодом.

Наголошуємо, що ризик ракетного удару зберігається. Тож ні в якому разі не ігноруйте сирени. Залишайтеся в укриттях доти, поки не буде відбою. Це може врятувати вам життя.

ППО працює. Ваша задача – не фотографувати та не знімати це на відео. Якщо ви це вже зробили, то не викладайте відповідні матеріали в мережу. Пам'ятайте, що вони можуть допомогти ворогові корегувати вогонь та майбутні ракетні атаки.

ППО збиває ракети ворога

На цьому наголосив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він зазначив, що "рахунок на збиті ракети відкритий". Свою публікацію він супроводив світлиною зі знищеною ворожою ракетою. Вона лежить у полі та димить. Дякуємо нашим мужнім військовим, які перетворюють на брухт небезпечні бляшанки ворога.



Українська ППО збила російську ракету / Фото з телеграма Кіма