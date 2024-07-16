В Каневе Черкасской области прогремели взрывы

Враг атакует Украину дронами-камикадзе типа "Шахед" с ночи. Так, на рассвете прогремели взрывы в Каневе, что в Черкасской области.

Об этом сообщают в сети. Перед этим в Воздушных силах предупреждали о движении БПЛА в направлении города, передает 24 Канал.

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В Каневе слышали взрывы

Из-за угрозы атаки "Шахедов" в Черкасской области уже второй раз с начала суток объявляют воздушную тревогу. Так, сначала угроза существовала с 01:44 до почти 03:00. Утром в 06:13 в Черкасской области снова объявили воздушную тревогу.

В Воздушных силах предупредили, что вражеский БПЛА из Полтавской области движется в направлении Черкасской, а через несколько минут добавили, что "Шахед" на границе Черкасской и Киевской областей держит курс на Канев.

Начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец предупредил, что в регионе повышенная опасность из-за угрозы ударов дронами-камикадзе.

Около 06:40 в Каневе слышали взрыв. Как пишут в сети, вероятно, причиной взрыва была работа ПВО. Сейчас детали неизвестны.