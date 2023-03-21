В Карпатах появилось Брокенское привидение: мистические фото редкого явления
Источник:Василий Фицак
В Карпатах заметили редкое явление – Брокенское привидение. Очевидцы заявили, что от такого мистического облика были очарованы.
Сфотографировать оптическое явление смог горный спасатель Василий Фицак. Он выложил фотографии на своей странице в социальной сети.
Кстати говоря Красота на высоте: спасатель показал впечатляющие фото из весенних Карпат.
Спасатель рассказал, что "призрак" появился на Черногоре. Когда он скрылся, в горах появилось сияние.
Как-то мистически бывает на горе,
– отметил Фицак.
Кстати, пользователи в сети также увлечены зрелищем. Даже выдвинули предположение, что сует какой-нибудь грозный циклон. Под фото люди писали, что это уникальное явление, но другие утверждали, что видят такое в горах часто.
"Брокенское привидение" в Карпатах / Фото Василия Фицака
Сияние в горах / Фото Василия Фицака
Что такое брокенский призрак
Это редкое оптическое явление в горах, которое еще называют "горный призрак". Наблюдатель видит свою тень на поверхности облаков или тумана в направлении, противоположном Солнцу.
Издали эта тень может казаться очень большой, иногда рядом виднеются цветные кольца – так называемая глория. Привидение может двигаться, но это связано с движением облачного слоя и колебанием плотности облаков.