В Карпатах появилось Брокенское привидение: мистические фото редкого явления

В Карпатах заметили редкое явление – Брокенское привидение. Очевидцы заявили, что от такого мистического облика были очарованы.

Сфотографировать оптическое явление смог горный спасатель Василий Фицак. Он выложил фотографии на своей странице в социальной сети.

Кстати говоря Красота на высоте: спасатель показал впечатляющие фото из весенних Карпат.

Спасатель рассказал, что "призрак" появился на Черногоре. Когда он скрылся, в горах появилось сияние.

Как-то мистически бывает на горе,

– отметил Фицак.

Кстати, пользователи в сети также увлечены зрелищем. Даже выдвинули предположение, что сует какой-нибудь грозный циклон. Под фото люди писали, что это уникальное явление, но другие утверждали, что видят такое в горах часто.

"Брокенское привидение" в Карпатах / Фото Василия Фицака



Сияние в горах / Фото Василия Фицака

Что такое брокенский призрак

Это редкое оптическое явление в горах, которое еще называют "горный призрак". Наблюдатель видит свою тень на поверхности облаков или тумана в направлении, противоположном Солнцу.

Издали эта тень может казаться очень большой, иногда рядом виднеются цветные кольца – так называемая глория. Привидение может двигаться, но это связано с движением облачного слоя и колебанием плотности облаков.