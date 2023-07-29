В Казачьей бухте в Крыму взорвался склад боеприпасов россиян, – ГУР

Недалеко от Севастополя, в Казачьей бухте временно оккупированного Крыма взорвался склад боеприпасов оккупантов. В ГУР говорят, это диверсия.

Как сообщили в ведомстве, свидетели слышали два взрыва и звуки детонации боеприпасов вечером 28 июля. На место проехали несколько машин скорой помощи и полиции.

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В районе Казачьей бухты сейчас дислоцируется 810 отдельная бригада морской пехоты оккупантов.

Взрывы и детонация в результате проведенной диверсии произошли на "временном складе" боекомплекта россиян,

– сообщила разведка.

В ГУР также опубликовали видео диверсии: на кадрах слышны звуки взрывов, а также неизвестные обсуждают действия. Они также отметили, что в результате диверсии, вероятно, есть пострадавшие. Видео записывали ночью, а потому почти ничего не видно, кроме нескольких ярких взрывов вследствие попадания.

Звуки взрывов и детонации в результате диверсии: видео

Казачья бухта расположена в 15 километрах от центра Севастополя.

Где расположена Казачья бухта: карта

К слову, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов обещает, что ждать освобождения Крыма от оккупантов осталось недолго. Точной даты глава разведки не назвал, на вопросы журналиста ответил: "Скоро!".