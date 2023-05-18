Инцидент произошел 18 мая, фото и последствия диверсии распространяют российские телеграммы. В контексте сегодняшней хлопка в Крыму, у россиян уже наблюдается ощутимый испуг.

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Что известно о диверсии в Казани

Сообщается, что диверсию обнаружили ночью – оборудование загорелось на перегоне в районе станции Дербышки в Советском районе города.

Сотрудники станции вызвали правоохранителей, которые приехали на место вместе с двумя служебными собаками, однако злоумышленников взять не смогли. На месте поджога была найдена зажигалка и шариковая ручка.

Диверсантов ищут, поиск осложнен тем, что на данном участке дороги не было видеонаблюдения,

– говорится в сообщении.

На железной дороге в Казани загорелось оборудование: видео

Диверсия в Крыму

К слову, сегодня странный инцидент произошел также во временно оккупированном Крыму и тоже на железной дороге. В результате действий неизвестных повреждено железнодорожное полотно в Бахчисарайском районе. Оккупанты уже заявили о диверсии.

В украинской разведке уже отреагировали – говорят, пока россияне будут присутствовать в Крыму, подобные вещи будут происходить часто.

Также представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал, что именно по этой железной дороге россияне перевозили оружие, которую отправляли на войну в Украину