Об этом пишут в местных телеграм-каналах. Пока оккупационная власть не комментировала, что стало причиной мощных взрывов, передает 24 Канал.

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Взрывное начало ночи в Крыму

Телеграм-канал "Крымский ветер" в 21:38 написал, что во временно оккупированной Керчи раздаются мощные взрывы. По состоянию на 21:50 в городе прогремели 7 мощных взрыва.

В то же время местная оккупационная власть не комментирует, что стало причиной взрывов. Оккупанты молчат, а пропагандистские каналы даже не объявляли воздушную тревогу.

В то же время агенты партизанского движения "Атеш" призывают жителей Керчи находиться в безопасных местах.

Керчь, советуем находиться в безопасных местах!

– говорится в публикации.

В ночь на 16 августа во временно оккупированном Крыму также раздавались взрывы. Оккупанты заявили, что полуостров атаковали дроны, но российская "пе-ве-о" якобы все сбила. Однако представитель украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил, что есть попадания.

Так, по словам Братчука, дроны могли поразить паромную переправу в порту Керчи и катер в Черноморском.