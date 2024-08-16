Про це пишуть у місцевих телеграм-каналах. Наразі окупаційна влада не коментувала, що стало причиною потужних вибухів, передає 24 Канал.

До теми У Росії заявили, що Україна здійснила ракетну атаку на Кримський міст

Вибуховий початок ночі в Криму

Телеграм-канал "Кримський вітер" о 21:38 написав, що у тимчасово окупованій Керчі лунають потужні вибухи. Станом на 21:50 у місті пролунало 7 потужних вибухів.

Водночас місцева окупаційна влада не коментує, що стало причиною вибухів. Окупанти мовчать, а пропагандистські канали навіть не оголошували повітряну тривогу.

Водночас агенти партизанського руху "Атеш" закликають жителів Керчі перебувати в безпечних місцях.

Керч, радимо перебувати у безпечних місцях!

– мовиться у дописі.

У ніч проти 16 серпня у тимчасово окупованому Криму також лунали вибухи. Окупанти заявили, що півострів атакували дрони, але російська "пе-ве-о" буцімто все збила. Однак речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що є влучання.

Так, за словами Братчука дрони могли уразити поромну переправу у порту Керчі та катер у Чорноморському.