Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Тимура Ткаченко.

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Почему включили сирену в Киеве, если официальной тревоги не было

Некоторые мониторинговые каналы предположили, что это мог быть сбой. Но причина тревоги в столице оказалась другой.

Сегодня в отдельных районах города был слышен сигнал "Воздушная тревога". Обращаю внимание, что это связано с плановой технической проверкой систем оповещения населения. Возможны повторные тестовые включения,

– написал Тимур Ткаченко.

Он добавил: если будет реальная угроза и объявлена воздушная тревога, об этом немедленно сообщат через официальные каналы.

Где узнать, объявлена ли тревога в моем городе

Напомним, что о воздушной тревоге пишут телеграм-каналы КГГА и КГВА. Причину тревоги указывают в Воздушных силах.

Также должны срабатывать приложения воздушных тревог – или можно взглянуть на онлайн-карту воздушных тревог. Она интерактивная, то есть изменения отображаются в реальном времени.

Где сейчас тревога в Украине: онлайн-карта

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