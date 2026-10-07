Впервые за 8 лет: военное руководство всех 32 стран НАТО прибыло в Киев

7 октября в Киев с официальным визитом прибыла делегация Военного комитета НАТО, состоящая из представителей всех 32 стран-членов Альянса. Военные чиновники проводят переговоры с руководством Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о ситуации на фронте и усилении оборонной поддержки.

О визите сообщил председатель Военного комитета Альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне в своем видеообращении.

Что сказал Каво Драгоне о приезде в Украину?

По его словам, эта поездка стала выполнением обещания, которое он дал главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Михаилу Драпатому во время беседы в августе текущего года.

Следует подчеркнуть, что это первый визит Военного комитета НАТО в украинскую столицу за последние восемь лет. Ранее, в июне, Киев также посещала делегация Североатлантического совета.

Переговоры о ситуации на фронте

Военные представители союзников прибыли в полном составе, чтобы получить актуальную оценку оперативно-тактической обстановки непосредственно от украинского командования. В ходе встреч стороны подробно обсуждают меры по расширению военной помощи и реагированию на насущные потребности ВСУ.

Председатель Военного комитета подчеркнул, что союзники остаются непоколебимыми в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Перед лицом продолжающейся агрессии России против Украины и ее безрассудных гибридных действий в странах НАТО мы непоколебимо стоим плечом к плечу с Украиной в героической защите ее суверенитета, территориальной целостности и будущего ее народа,

– отметил Каво Драгоне.

Ответ на гибридные угрозы России

Делегаты также почтили память украинских защитников, которые отдали жизнь или получили ранения во время отпора российскому вторжению. Отдельно глава комитета обратился к руководству Кремля по поводу попыток дестабилизации ситуации на территории государств Альянса.

Тем, кто считает, что совершением диверсий, кибератак и нарушением воздушного пространства стран НАТО им удастся подорвать эту поддержку и нашу решимость, я отвечу: вы терпите неудачу! Поддержка Украины со стороны НАТО продолжает расти, а наше единство – крепче, чем когда-либо,

– подчеркнул адмирал.

Напомним, ранее мы сообщали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников готовиться к дальнейшим враждебным действиям со стороны России.

Глава Альянса подчеркнул, что Европа столкнулась с полномасштабной войной и растущим перечнем гибридных атак, поэтому единственной реакцией должно быть дальнейшее усиление оборонной поддержки Украины. Он уверял и в том, что готовятся непубличные и асимметричные ответы на российские провокации.