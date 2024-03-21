Роб Бауэр уже выступил на Киевском форуме по безопасности. Он также отметил, что Украина должна стать членом Альянса. Об этом сообщают "Европейская правда" и АрмияInform.

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Что известно о визите Бауэра в Киев

Прежде всего Бауэр поблагодарил за возможность лично посетить Украину и встретиться с украинским политическим и военным руководством. Он отметил, что его визит – первая военная делегация НАТО с начала полномасштабного вторжения.

Мой визит – первая военная делегация НАТО, которая посетила Украину после широкомасштабного вторжения – является свидетельством того, что НАТО и Украина ближе, чем когда-либо,

– сказал он.

Председатель Военного комитета НАТО добавил, что этот визит позволяет ему выразить "глубокое уважение" к мужеству и силе украинцев, которые они продемонстрировали как на поле боя и вне его.

С каждым днем мы становимся ближе, более совместимыми. Вместе мы делаем все для того, чтобы Украина стала членом нашего Альянса. Флаг Швеции не будет единственным сине-желтым флагом в штаб-квартире НАТО,

– заявил Бауэр.

Адмирал отметил успехи ВСУ

Адмирал отметил, что столкнувшись с сочетанием окопной войны и постоянных артиллерийских обстрелов времен Первой мировой войны с беспилотниками и искусственным интеллектом 21-го века, украинские Силы обороны быстро адаптировались и дали отпор.

Вы являетесь первопроходцами в инновациях, используя сочетание советской техники с современными западными образцами вооружения,

– сказал он.

Он отметил, что несмотря на все потери, Украина достигла значительных успехов на поле боя. Также он отметил, что было бы серьезной исторической ошибкой и опасностью для всех позволить Путину победить.

Бауэр отметил, что с помощью стран НАТО и других партнеров Украины может победить российского агрессора.

Я говорю это от всего сердца: Вы не одни (Роб Бауэр сказал это на украинском языке - ред.). НАТО вместе вами. Демократия победит автократию. Свобода победит угнетение. Свет победит тьму. Слава Украине,

– сказал председатель Военного комитета НАТО.

Ранее стало известно, что Министерство обороны Украины начало Стратегический обзор оборонных закупок Украина-НАТО. Это для того, чтобы помочь Украине реформировать систему оборонных закупок и внедрить практики и стандарты Альянса.