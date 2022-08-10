Сейчас специалисты будут брать анализы ДНК. В патронатной службе пообещали оперативно информировать семьи павших героев в случае обнаруженных совпадений.

Важно Украина запустила процедуру возвращения тел погибших военных из Оленевки

Осмотр и регистрацию тел производят:

патронатная служба вместе с полицией Киева,

работниками морга,

судмедэкспертами,

криминалистами.

В Киев привезли еще 16 тел погибших защитников / Фото патронатной службы

Украина возвращает своих погибших героев

Кроме обмена пленными Украина также работает над возвращением тел погибших воинов. По состоянию на 30 июня удалось вернуть 300 тел погибших героев.

Министр реинтеграции Ирина Верещук пояснила, что вопросом возвращения тел погибших военных и гражданских занимается Министерство реинтеграции и в частности уполномоченный по вопросам пропавших без вести. Работа проходит благодаря Красному Кресту, с которым подписаны соответствующие соглашения.

Министр отметила, что процесс обмена сложный, поскольку россия несмотря на время желания вернуть Украине тела не может предоставить те тела, которые просит Украина.

Это сложный и хлопотный процесс, но уже более 300 тел мы смогли вернуть. Я надеюсь, в ближайшее время снова будут очередные обмены, и мы будем возвращать тела родственникам, которые очень этого ждут.

– объяснила Верещук.

Министр отметила, что количество тел погибших, которые находятся в России – неизвестно.

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