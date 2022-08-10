Зараз фахівці братимуть аналізи ДНК. У патронатній службі пообіцяли оперативно інформувати сім'ї полеглих героїв у разі виявлених співпадінь.

Важливо Україна запустила процедуру повернення тіл загиблих військових з Оленівки

Огляд та реєстрацію тіл проводять:

патронатна служба разом з поліцією Києва,

працівниками моргу,

судмедекспертами,

криміналістами.

До Києва привезли ще 16 тіл загиблих захисників / Фото патронатної служби

Україна повертає своїх загиблих героїв

Крім обміну полоненими, Україна також працює над поверненням тіл загиблих воїнів. Станом на 30 червня вже вдалося повернути 300 тіл загиблих героїв.

Міністерка реінтеграції Ірина Верещук пояснила, що питанням повернення тіл загиблих військових та цивільних займається Міністерство реінтеграції та зокрема уповноважений з питань зниклих безвісти. Робота відбувається завдяки Червоному Хресту, з яким підписані відповідні угоди.

Міністерка зазначила, що процес обміну є складним, оскільки росія попри часом бажання повернути Україні тіла не може надати ті тіла, які просить Україна.

Це складний та клопіткий процес, але вже понад 300 тіл ми змогли повернути. Я сподіваюся, найближчим часом знову будуть чергові обміни, і ми будемо повертати тіла родичам, які дуже цього чекають,

– пояснила Верещук.

Міністерка зазначила, що кількість тіл загиблих, які перебувають в Росії – невідома.

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