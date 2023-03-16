Об этом сообщают местные телеграммы-каналы. Как такой груз не мешает водителю – неизвестно, пишет 24 Канал.
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Маленький багажник полностью заполнен дровами
В Киеве нашли применение Smart,
– говорится в сообщении.
На опубликованных фотографиях можно увидеть, что небольшой багажник минимашины полностью заполнен дровами.
SMART, заполненный дровами / Фото из соцсетей
Интересно, что багаж автомобиля никак не закреплен, поэтому он может выпасть в любой момент.
В Тернополе мужчина ездит на диване
- На улицах Залещиков, что в Тернопольской области, с необычный транспорт синего цвета, заставляющий оглядываться прохожих. И дело не в каком-то необычном спорткаре, а в самом настоящем диване.
- Такой транспорт, на котором можно путешествовать в любой комфортной позе, создал инженер-технолог и изобретатель Аркадий Фишман, который является переселенцем из Славянска. Его необычный "автомобиль" даже сняли на видео.
- Как стало известно, поездка на диване при хорошей погоде подарит "водителю" разве что легкий ветерок, ведь развивает диван скорость всего 10 километров в час. При этом приблизительная длина дивана достигает двух метров, ширина – 80 сантиметров, а высота – более метра.
- Чтобы заставить двигаться то, что по замыслу должно стоять в квартирах, изобретатель встроил двигатель, аккумуляторы и контроллер. Эти детали Аркадий Фишман привез из Славянска, снявшего с другого самодельного электротранспорта – с моноколеса. По его словам, само изделие привезти с собой не смогло.