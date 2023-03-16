Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Як такий вантаж не заважає водію – невідомо, пише 24 Канал.

До теми Корисно і красиво: по Києву їздить автівка, яка інформує про втрати окупантів

Маленький багажник вщент заповнений дровами

У Києві знайшли застосування Smart,

– йдеться в повідомлені.

На опублікованих світлинах можна побачити, що невеликий багажник мінімашини повністю заповнений дровами.

SMART, заповнений дровами / Фото з соцмереж

Цікаво, що багаж автомобіля ніяк не закріплений, тому він може випасти у будь-яку мить.

У Тернополі чоловік їздить на дивані