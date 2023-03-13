Її помітили очевидці, передає 24 Канал. Особливість цієї машини полягає у табло, на якому можна побачити цифри зі свіженькими цифрами втрат ворога.
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Не втратами єдиними
Почнімо з самої автівки. Розпізнати машину, яка інформує про втрати ворога, досить просто. Це червоний Mustang. Ззаду від інших моделей він відрізняється екранчиком. На нього і виводяться як підбадьорливі слова, так і цифри.
На авто з'являється статистика втрат ворога: дивіться відео
Так, на табло висвічуються гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!" Але це ще не все. Можна побачити також слова HIMARS, ATACMS, F-16. Українцям вони підіймають настрій. А от росіян, нагадуємо, вганяють в істерику. Ну і, власне, з'являються цифри з втратами.
Бачив цей автомобіль, коли на його табло висвічувалась цифра 123 860, то було в січні. Тепер на багажнику висвічується цифра 158 000. Тобто водій регулярно оновлює дані про втрати росіян,
– розповів журналістам ТСН таксист з Києва Віктор.
Зауважимо, що станом на 11 березня статистика свідчила про 158 тисяч ліквідованих ворогів. Себто відео, яке виклали у мережу, свіженьке. А ми поки пригадаємо, яких втрат зазнав ворог від початку повномасштабного вторгнення.
Скоро буде 160 тисяч "пакетів"
- Від початку повномасштабного вторгнення наші захисники та захисниці знищили 159 800 російських бійців. А лиш за минулу добу на "концерт Кобзона" вдалося відправити 710 загарбників.
- Також військо ворога втратило чимало своєї техніки. На брухт уже перетворили 3 474 танки, 6 774 бойові броньовані машини, 2 503 артилерійські системи, 493 РСЗВ, 259 засобів ППО.
- А ще на балансі "другої армії світу" на 304 літаки, 289 гелікоптерів, 2 109 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 907 крилатих ракет, 18 суден, 5 354 автомобілі й автоцистерни та 251 одиницю спецтехніки менше.
- У цьому матеріалі ви можете дізнатися, як вдалося нашим військовим розгромити росіян під Вугледаром. Зауважимо, що на озброєнні у ворога там були і танки, і "Солнцепьоки" і вертольоти.